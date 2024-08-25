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Vaniköy'deki skandal karşısında 3 maymunu oynuyorlar!

Vaniköy'deki skandal karşısında 3 maymunu oynuyorlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 10:45
CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa skandalı sonrası çevreci olduklarını iddia eden bazı kesimlerin ikiyüzlü tutumunu ortaya çıkardı. Gezi'de birkaç ağaç için ülkeyi yangın yerine çeviren ve enerji aramalarına çevre hassasiyetini gerekçe göstererek karşı çıkanlar olayın içinde CHP'li İBB'nin olması nedeniyle ortadan kayboldu. Başta TEMA olmak üzere Mimarlar Odası, Taksim Dayanışma Platformu gibi kuruluşların sessizliği büyük tepki çekti. Boğaz'da her bir metrenin balya balya dolar demek olduğu bilinirken Ekrem İmamoğlu ve halef ilan ettiği Sinem Dedetaş'ın sessizliği de dikkat çeken konulardan biri. İşte detaylar...
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