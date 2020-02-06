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06.02.2020

Van'da şehit olanlar son yolculuğuna uğurlandı

Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için ilk töre düzenlendi. 11 asker, 9 korucu ve 3 itfaiye erinin ile Hakkari'de şehit olan asker için tören düzenledi.

Dün Van'da yaşanan çığ felaketinde 11 asker, 9 korucu ve 3 itfaiye eri şehit düşerken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik şehit düşmüştü.

Van'daki olayda şehit olan askerler ve korucular için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

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