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Van'da keşif uçağı düştü! 7 emniyet mensubu şehit oldu

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Giriş: 16.07.2020 05:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Gevaş ilçesinde saat 03.00 civarında düşen keşif uçağında 2'si pilot 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'dan kalkan 2'si pilot 7 personelli insanlı keşif uçağı Gevaş civarında gözden kayboldu. Saat 03.00 civarında uçağımız Artos dağına dağa çarparak kırıma uğradı. 7 personel şehit oldu." dedi.

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