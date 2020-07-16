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Van'da keşif uçağı düştü! 7 emniyet mensubu şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Gevaş ilçesinde saat 03.00 civarında düşen keşif uçağında 2'si pilot 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'dan kalkan 2'si pilot 7 personelli insanlı keşif uçağı Gevaş civarında gözden kayboldu. Saat 03.00 civarında uçağımız Artos dağına dağa çarparak kırıma uğradı. 7 personel şehit oldu." dedi.