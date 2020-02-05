05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.02.2020

Van'da ikinci facia! Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı yaralı kurtuldu

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, 8 kişinin cansız bedeninin çığ altından çıkarıldığını söyledi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı da çığ altından 30 kişinin kurtarıldığını duyurdu. İkinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Van'da ikinci facia! Erdoğan’ın başdanışmanı yaralı kurtuldu
Van'da ikinci facia! Erdoğan’ın başdanışmanı yaralı kurtuldu
Başkan Erdoğan Van'daki çığ felaketi hakkında bilgi aldı
Başkan Erdoğan Van'daki çığ felaketi hakkında bilgi aldı
Başkan Erdoğan'dan Başbuğ'a sert tepki: Bu boru göstermeye benzemez
Başkan Erdoğan'dan Başbuğ'a sert tepki: Bu boru göstermeye benzemez
Rejim çekilmez ise bizzat gereğini yapacağız
Rejim çekilmez ise bizzat gereğini yapacağız
Başkan Erdoğan: Bu haritayı ezberleyelim
Başkan Erdoğan: Bu haritayı ezberleyelim
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
'Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti yapmak zorunda kalacaktır'
'Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti yapmak zorunda kalacaktır'
Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan o görüntüler ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan o görüntüler ortaya çıktı
Akşener'den Rusya ve Suriye'ye tepki
Akşener'den Rusya ve Suriye'ye tepki
CHP Erzurum kongresinde arbede!
CHP Erzurum kongresinde arbede!
Parti içi muhalefete Kılıçdaroğlu darbesi!
Parti içi muhalefete Kılıçdaroğlu darbesi!
Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşanan dehşeti anlattı
Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşanan dehşeti anlattı
Daha Fazla Video Göster