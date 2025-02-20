Vali Davut Gül açıkladı! İstanbul’da 21 Şubat tarihinde okullar tatil...

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Vali Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Gül, gece 00.00'dan sonra motosiklet ve kuryelerin ikinci bir emre kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı.

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