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Vali Davut Gül açıkladı! İstanbul’da 21 Şubat tarihinde okullar tatil...

Vali Davut Gül açıkladı! İstanbul'da 21 Şubat tarihinde okullar tatil...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 18:17
İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Vali Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Gül, gece 00.00'dan sonra motosiklet ve kuryelerin ikinci bir emre kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı.
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Vali Davut Gül açıkladı! İstanbul’da 21 Şubat tarihinde okullar tatil...
Vali Davut Gül açıkladı! İstanbul’da okullar tatil...
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