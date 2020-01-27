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27.01.2020

Uzmanlardan deprem uyarısı: “Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik”

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede çalışmalar tamamlanırken ölü sayısı 41’e yükseldi. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz A Haber’e depremin son bilançosunu ve kuyu tekniğini değerlendirdi.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede çalışmalar tamamlanırken ölü sayısı 41'e yükseldi. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz A Haber'e depremin son bilançosunu ve kuyu tekniğini değerlendirdi.

"ŞUAN ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÜSTÜNDEYİZ"

Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, "Enkazdan yaralıların çıkarılması noktasında farklı teknikler var. Bu tekniklerin oluşturulmasında yapının türü, kullanılan malzeme ve binadaki kat planları çok önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede oraya ulaşıp oradaki canlının hayatta kalmasını temin etmek zorundasınız.

Burada galerilerle, kuyu tekniği veya domuzlama tekniği ile canlılara ulaşabilirsiniz. Enkaz altında hayatta kalabilmenin tek kuralı sakin kalabilmektir. Burunda nefes alıp ağızdan vermemiz gerekir. Aksi takdirde stresli olursa hem akciğeri hem kalbi yormaya başlarsınız. Daha sonra ise böbrek fonksiyonlarının bozulması gelir. Aynı zamanda enkaz altındaki kişi dış dünyaya odaklanmış şekildedir. Dışarıda ki ses azaldığında ses çıkarmalı, dışarıda yüksek ses varken enerjisini harcamamalıdır. Bu yaşanan ve kayıtlara geçen videolar halkımız için önem arz etmektedir. Bundan sonra insanlar şuna inanacaklar; "çok kısa sürede enkaz altında bana ulaşacaklar ve ben gözümü açabilmişsem artık hayattayım, profesyonel ekipler beni kurtaracak" diye düşünecektir.

Bu da yarı yarıya o insanın hayatta kalabilmesi noktasında bir kazanımdır. Aynı zamanda bu noktada akademik düzeyde bir altyapı ve eğitim var. Bu kurtarma ekiplerimizi eğiten akademisyenlerimize de mutlaka teşekkür etmek onların bu çalışmalarını teşvik etmek gerekir. Biz şu an uluslararası standartların üzerindeyiz. Bu rakamlar inanılmaz rakamlardır." şeklinde değerlendirdi.

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