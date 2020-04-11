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11.04.2020

Uzmanlar A Haber'de yanıtladı! Sokağa çıkma yasağı corona virüs vaka sayısını nasıl etkileyecek?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçradı. Coronavirüs salgınına karşı Türkiye bir dizi tedbirler aldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki sokağa çıkma yasağı corona virüs vaka sayısını nasıl etkileyecek? İşte A Haber'de Cansın Helvacı'nın konuğu olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Mercan soruları yanıtladı...

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