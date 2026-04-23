Uşak’ta “Uşakspor” perdesiyle rüşvet: Tanık ifadesine ve Yalım'ın ses kaydına ahaber.com.tr ulaştı

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tanık Yaşar Arslan’ın tarihi ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı.Belediye yönetiminin "Uşakspor’a bağış" adı altında işletme sahiplerini adeta kıskaca aldığı, odalarda gizlice alınan ses kayıtları ve poşetler içinde taşınan milyonlarca liralık nakit paraların havada uçuştuğu kirli çarkın detayları kan dondurdu. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede Yalım'ın "Uşakspor için acil para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve milyonlarca liralık çek talep ettiği ifade edildi. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını da beyan etti. İşte o ses kaydı...