Ürdün 4 uçakla havadan yardım malzemesi dağıttı! Binlerce Filistinli sahillere akın etti

Ürdün 4 uçakla havadan yardım malzemesi dağıttı. Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne havadan indirdiği yardımlar denize düşünce İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Gazze halkı sahile akın etti, bazıları ufak balıkçı tekneleriyle bazıları ise yüzerek yardımlara ulaşmaya çalıştı. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ürdün'ün havadan 4 uçakla indirdiği yardımların denize düştüğü görüldü.

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