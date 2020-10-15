Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"YÜKSEKÖĞRETİMDE YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖĞRETİMİ BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ"

İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.

Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki ghafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.

Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık.

Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim-öğretim veriyor.

Gençlerin en büyük itiraf konusu olan harçları da biz kaldırdık.

'Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük.

Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık.

İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı.

İnsan kaynağında ciddi açıklarımız bulunuyor. Henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz.

YÖK-ANADOLU PROJESİ

2006'dan sonra kurulmuş üniversitelerimiz arasında dünyada ilk 800'ün arasında başaranlar olduğunu görüyoruz.

Doğru stratejilerle doğru adımlar atıldığında dünya çapında neticeler elde ediliyor.

Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı 200 bini aşmış olması Türkiye'ye duyulan güvenin ifadesidir.

Anadolu'nun dört bir yanında gurur abidesi olarak yükselen üniversitelere daha önem veriyoruz.

Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi.

Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor.

Gelişmiş üniversitelerin altyapısı, kadro ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerin istifadesine açılmış olacak.

Bu programı bu akademik yılın 2. döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.

YÖK-Sanal laboratuvar projesi ile de fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik dersleri sanal ortamda verilecektir. İlk olarak dijital dönüşüm projesinde yer alan 24 üniversitede yer alan 15 bin öğrenci bundan faydalanabilecektir.