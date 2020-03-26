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26.03.2020

Umreden gelenlere müdahalede geç mi kalındı? Bakan Soylu yanıtladı |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Umreden gelenlere müdahalede geç mi kalındı?" sorusuna yanıt verdi. Soylu, "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde, ne zaman ilk vaka çıktı Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı." şeklinde konuştu.

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