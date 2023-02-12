Ümit Özdağ'ın Suriyeli hırsız diye paylaştığı Şanlıurfalı konuştu

Depremde yıkılan bina enkazında gönüllü olarak çalıştığı sırada Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan 'Suriyeli hırsız' diye paylaştığı Şanlıurfalı genç konuştu. Şanlıurfa'da deprem enkazında gönüllü olarak çalışan ve Adıyaman'a da yardım ulaştırdığı öğrenilen Abdulbaki Bozdağ, “Ben hafızım, hırsız hiç değilim. Ümit Özdağ'ın bana attığı lekeyi Allah'a havale ediyorum” dedi.