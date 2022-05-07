07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Ümit Özdağ'ın algı operasyonu uzmanı olduğunu kanıtlayan video! Halkın nasıl kandırılacağını anlatıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik organize açıklamaları ile yeni bir provokasyonun fitilini ateşlemek istiyor. Ümit Özdağ'ın yıllar önce yaptığı bir konuşma, profesyonel etki ajanı ve algı operasyonu uzmanı olduğunu gözler önüne serdi. Özdağ, konuşmasında halkın bir yalana nasıl ikna edileceğine dair maddeleri sıralıyor. Ümit Özdağ'ın sıraladığı eylemleri bugün birer birer gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.