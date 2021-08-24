25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Ümit Özdağ lokasyon atıp hedef gösterdi! Provokasyon peşinde mi?
Son zamanlarda artan mülteci karşıtı söylemlere bir yenisi daha eklendi. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir markete yer verdi ve "Kırşehir merkezde Afgan market-sahibi Afganistanlı bir genç" diyerek hedef gösterdi.