17 Mayıs 2022, Salı
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Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kaftancıoğlu'ndan kahraman çıkmaz
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası yargıtay tarafından onanmıştı. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu "kahraman" olarak lanse emeye kalkıştı. Ancak bu duruma eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'dan tepki geldi. Kocasakal, "İsteseniz de istemeseniz de ondan kahraman çıkmaz" dedi.