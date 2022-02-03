03 Şubat 2022, Perşembe
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Uluslararası suda Türk balıkçılara Yunan tacizi! Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Yunan sahil güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları “Burası yunan denizi” diyerek taciz etti. Saniye saniye kayda alınan o anları balıkçı İlker Özdemir, sosyal medyadan paylaştı. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan sahil güvenliğine haddini bildirdi. Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı.