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Uluslararası suda Türk balıkçılara Yunan tacizi! Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 15:29
Yunan sahil güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları “Burası yunan denizi” diyerek taciz etti. Saniye saniye kayda alınan o anları balıkçı İlker Özdemir, sosyal medyadan paylaştı. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan sahil güvenliğine haddini bildirdi. Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı.
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