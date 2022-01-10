Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Açıklamalarının başında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddialarına sert yanıt veren Karaiismailoğlu "İddiaların altı tamamen boş. Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu İstanbul'da yapılacak yeni metro hatlarının yıl içerisinde tamamlanacağını da belirtti. Diğer yandan Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un neden yapılması gerektiğini madde madde anlattı. Peki 2022'de yapılacak yeni projeler ve açıklanacak gelişmeler hangileri? İçerideki ve dışarıdaki atılım hamleleri neler? İşte detaylar...