Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Gözümüz kulağımız özellikle Bodrum ve Marmaris'te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarına ilişkin, "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz." dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Bizler de şu anda Manavgat'tayız. Gözümüz kulağımız özellikle Bodrum ve Marmaris'te. Orada da arkadaşlarımız olağanüstü mücadele veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin birçok yerinde başlayan özellikle Antalya, Muğla'da şiddetini artıran yangınlarla ilgili olağanüstü bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve diğer kurumlarla topyekun bir mücadele sürdürüldüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Zor bir süreç, olağanüstü bir durum var. Belli noktalarda büyük bir afet var. Belli noktalarda olayı kontrol altına aldık, devam eden yerler var, yeni başlayan yerler olabiliyor. Sıcaklıkların 45 derecelere kadar yükselmesi, nemin yok denecek kadar az olması nedeniyle mücadele zorlaşabiliyor." dedi.

Her türlü araç, gereç ve imkanlarla arazide yangınla mücadele edildiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Temennimiz en kısa sürede bu sürecin bitirilmesi. Bir taraftan yangının yerleşim yerleriyle ve diğer orman alanlarıyla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz. Yeni boşluklar bırakıp, yangının oralarda bitirilmesi için de çok büyük bir gayret var. Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü personelimize ve Türkiye'nin pek çok ilinden gelmiş olan çok değerli arkadaşlarımıza. Köyünü, ormanını korumaya çalışan vatandaşlarımızın olağanüstü gayretleri var. Bizler de şu anda Manavgat'tayız. Gözümüz kulağımız özellikle Bodrum ve Marmaris'te. Orada da arkadaşlarımız olağanüstü mücadele veriyorlar."

Bir taraftan yangınla mücadele ederken bir taraftan da yangından etkilenen vatandaşların sıkıntılarını, sorunlarını çözüme kavuşturmak için onlarla birebir ilgilendiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Geçmiş afetlerde olduğu gibi burada da inşallah bu yangınları söndürdükten sonra bu afetin de izlerini ortadan kaldırmak için topyekun bir mücadele vereceğiz. Kısa sürede onların hepsini geçmişinden daha iyi olacak şekilde çözeriz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Öncelikli amacımız yangını kısa sürede bertaraf etmek." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, böyle insanüstü bir mücadele yapılırken kimsenin oturduğu yerden dezenformasyonlarla sahada olağanüstü gayret gösterenlerin morallerini bozmaya hakkı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız lütfen bunları dikkate almasınlar. Burada, topyekun cansiperane çalışan arkadaşlarımız var. Onlara yardım edebilecekler yardımlarını yapıyorlar. Yardım edemeyecekler dualarını edecekler. İnşallah bu afetin de kısa sürede üstesinden geleceğiz ve afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldırıp afet öncesinden daha iyi bir yaşam kalitesine vatandaşlarımızı ulaştıracağız. Bütün temennimiz odur. Bu yüzden burada birebir olayın içerisindeyiz. İnşallah bu olay bitmeden de buralardan ayrılmayacağız. Olay yerindeki bütün arkadaşlarımıza minnettarız. İnşallah onlarla birlikte bu olayın üstesinden en kısa süre gelmek için büyük bir gayret var."