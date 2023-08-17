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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KonyaRay banliyö hattı çalışmalarını inceledi

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Giriş: 17.08.2023 23:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KonyaRay projesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 28 Nisan’da yer teslimini yaptığımız projemizin 1. etabı olan 17,4 km’lik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 Hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece, mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. 1 saat süren seyahat süresini de 30 dakikaya indireceğiz.” dedi.
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