Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber’de!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Türkiye bölgedeki vatandaşlarını tahliyeye başladı. İlk kez A Haber'de yayınlanan tahliye anlarında Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış önemli açıklamalarda bulundu. Tanış "Kiev Konsolosluğundaydık ve bize devletimiz otobüsler ayarlamış. O otobüslerle şu an yola çıktık. Kiev'den İstanbul'a doğru hareket ettik." ifadelerini kullandı.