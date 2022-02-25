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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber'de!

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Giriş: 25.02.2022 19:23
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Türkiye bölgedeki vatandaşlarını tahliyeye başladı. İlk kez A Haber'de yayınlanan tahliye anlarında Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış önemli açıklamalarda bulundu. Tanış "Kiev Konsolosluğundaydık ve bize devletimiz otobüsler ayarlamış. O otobüslerle şu an yola çıktık. Kiev'den İstanbul'a doğru hareket ettik." ifadelerini kullandı.
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber’de!
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber'de!
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