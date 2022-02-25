25 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber'de!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Türkiye bölgedeki vatandaşlarını tahliyeye başladı. İlk kez A Haber'de yayınlanan tahliye anlarında Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Tanış önemli açıklamalarda bulundu. Tanış "Kiev Konsolosluğundaydık ve bize devletimiz otobüsler ayarlamış. O otobüslerle şu an yola çıktık. Kiev'den İstanbul'a doğru hareket ettik." ifadelerini kullandı.