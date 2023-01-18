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Ukrayna’da helikopter düştü mü, düşürüldü mü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 16:42
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, anaokulunun yanına helikopter düştü. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Monastırski'n içinde olduğu helikopter sabah saatlerinde sıcak noktalardan birine gitmek için havalanmıştı. Olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de açıklama yaptı. Ölenlerin tüm yakınlarına baş sağlığı diledi. Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi, polis ve diğer yetkili kurumları olayın soruşturulması için görevlendirdiğini belirtti. Kiev Belediye Başkanı  Vitali Klitschko da olayı bir trajedi olarak nitelendirdi. Peki helikopter düştü mü, düşürüldü mü? Bir sabotaj var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ergenekon Savrun değerlendirdi.
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