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Ukrayna Rusya’yı ABD füzesiyle vurur mu? A Haber'de çarpıcı sözler: Biden el bombasını Trump'ın eline verdi

Ukrayna Rusya’yı ABD füzesiyle vurur mu? A Haber'de çarpıcı sözler: Biden el bombasını Trump'ın eline verdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 18.11.2024 13:10
ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması için geri sayım sürerken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Biden yönetimi, uzun menzilli amerikan füzelerinin Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına izin verdi. Zamanlaması dikkat çeken karar sonrası kamera karşısına geçen Ukrayna lideri Zelenskiy ise Rusya'yı "artık füzeler konuşacak" diyerek tehdit etti. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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