12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Ukrayna NATO yolunda! Zelenskiy ve Stoltenberg’ten flaş açıklamalar: Ukrayna’nın NATO üyeliğine doğru ilerliyoruz
Son dakika haberi… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zelenskiy, “Savunma yardım paketiyle ilgili pozitif haberlerimiz var. AB ve NATO’ya üyelik için reformları sürdürüyoruz. Davet anlamında teknik sinyaller var.” dedi. Stoltenberg, “Kararları eşit olarak alıyoruz. Üyeler için Ukrayna’yı desteklemek önemli. Ukrayna’nın NATO üyeliğine doğru ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.