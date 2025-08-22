Ukrayna lideri Zelenskiy: Türkiye, denizde güvenliği sağlamak istiyor

22 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 22.08.2025 16:00
Kiev'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski bir kez daha Rusya'yı suçladı. Diğer yandan güvenlik garantilerine Türkiye'nin de katılmak istediğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
