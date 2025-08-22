22 Ağustos 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ukrayna lideri Zelenskiy: Türkiye, denizde güvenliği sağlamak istiyor
Kiev'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski bir kez daha Rusya'yı suçladı. Diğer yandan güvenlik garantilerine Türkiye'nin de katılmak istediğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.