Ukrayna lideri Zelenskiy: Türkiye, denizde güvenliği sağlamak istiyor

Kiev'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski bir kez daha Rusya'yı suçladı. Diğer yandan güvenlik garantilerine Türkiye'nin de katılmak istediğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

