16 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna bu savaşa ne kadar dayanır? Harekatın uzaması Rusya’yı masaya oturtur mu?
Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısı , "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara savaşı" olarak niteleniyor. Savaş kısa vadede Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü etkiliyor. Ancak uzun vadede, bu rekabetinin uluslararası sistemi etkileyeceği açık. Peki Rusya bu harekatı nasıl yürütüyor? Saldırısını nerede durduracak? Ukrayna Rusya'ya karşı nasıl bir direniş gösterecek? İşte tüm detaylar…