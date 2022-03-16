Ukrayna bu savaşa ne kadar dayanır? Harekatın uzaması Rusya’yı masaya oturtur mu?

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısı , "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara savaşı" olarak niteleniyor. Savaş kısa vadede Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü etkiliyor. Ancak uzun vadede, bu rekabetinin uluslararası sistemi etkileyeceği açık. Peki Rusya bu harekatı nasıl yürütüyor? Saldırısını nerede durduracak? Ukrayna Rusya'ya karşı nasıl bir direniş gösterecek? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN