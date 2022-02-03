Üçüncü ittifak kimin stratejisi? HDP ortak adayı destekleyecekse neden 3. ittifakı kuruyor?

FETÖ ve PKK'lılara kucak açan Yunanistan mültecileri ölüme terk etti. İnsanlık donarak öldü Avrupa izledi. Öte yandan Türkiye siyasetinde muhalefetin oturma krizi devam ediyor. Peki Yunan sınırında ve Ege'de ölen mültecilere dünya neden sessiz? HDP ortak adayı destekleyecekse neden 3. ittifakı kuruyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı CHP liderini yalnız mı bırakıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İletişimci-Yazar Ali Saydam ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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