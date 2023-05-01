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Ücretsiz doğalgazın detayları netleşti! Faturada ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 08:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı. Bakan Dönmez, "Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak." dedi.
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