Uçak kazasında son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Uçak kazasında son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Uçak kazasında son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Giriş: 13.11.2025 11:14
Gürcistan'da düşen uçakta arama çalışması tamamlandı. MSB tarafından yapılan açıklamada; "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
