13 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Uçak kazasında son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Gürcistan'da düşen uçakta arama çalışması tamamlandı. MSB tarafından yapılan açıklamada; "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.