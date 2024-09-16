Tutuklu amcanın eşi Melek Güran adliyeye neden çağrıldı?

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişliyor. Narin'in Yengesi Hediye Güran ve 2 kişi gözaltında. Salim Güran’ın eşinin de adliyeye çağrıldığı bilgisi var son detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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