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Tutuklu amcanın eşi Melek Güran adliyeye neden çağrıldı?

Tutuklu amcanın eşi Melek Güran adliyeye neden çağrıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 20:51
Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişliyor. Narin'in Yengesi Hediye Güran ve 2 kişi gözaltında. Salim Güran’ın eşinin de adliyeye çağrıldığı bilgisi var son detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Tutuklu amcanın eşi Melek Güran adliyeye neden çağrıldı?
Tutuklu amcanın eşi Melek Güran adliyeye neden çağrıldı?
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