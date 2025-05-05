TÜSİAD’daki iki isim için yeni dava

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla yeni bir iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki ismin adli para cezasına çarptırılması istendi.