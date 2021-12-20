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TÜSİAD hükümeti hedef aldı! Sermaye gücüyle Türkiye ekonomisine kimler operasyon çekiyor?

A Haber
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Giriş: 20.12.2021 12:45
Zenginler kulübü olarak bilinen TÜSİAD’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra ilginç bir süreç yaşandı. Önce Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi paylaşıyoruz mesajı verilip seçim yalanlaması geldi. Bu açıklamadan saatler sonra yeni ekonomi modeli hedef alındı. Eski Türkiye’de hükümet düşürmekle ünlenen TÜSİAD’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Dertleri hükümeti nasıl çökertiriz, Bizimle baş edemezsiniz, cibilliyetinizi iyi biliyorum. Karşı çıksalar da yeni program başarılı olacaktır. Bu vatanı 1 dolara satanlara bırakmayız” dedi. Peki TÜSİAD’ın amacı ne, ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan ASKON Başkanı Orhan Aydın, Doç. Dr. Cüneyt Dirican, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
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