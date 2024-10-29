TUSAŞ'ta 29 Ekim coşkusu! GÖKBEY- ATAK-HÜRJET- HÜRKUŞ ve ANKA-3'ten gövde gösterisi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yılına özel TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Jandarma pilotları telsiz konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 101. yılında gökyüzünde tuttuğumuz nöbetimize yerli ve milli GÖKBEY'imizle devam edecek olmanın gururunu yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.

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