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TUSAŞ'ta 29 Ekim coşkusu! GÖKBEY- ATAK-HÜRJET- HÜRKUŞ ve ANKA-3'ten gövde gösterisi

TUSAŞ'ta 29 Ekim coşkusu! GÖKBEY- ATAK-HÜRJET- HÜRKUŞ ve ANKA-3'ten gövde gösterisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 18:21
Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yılına özel TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Jandarma pilotları telsiz konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 101. yılında gökyüzünde tuttuğumuz nöbetimize yerli ve milli GÖKBEY'imizle devam edecek olmanın gururunu yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.
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