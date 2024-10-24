TUSAŞ’a yönelik saldırı ASELSAN’daki şüpheli ölümleri akıllara getirdi

Ankara’da Türkiye’nin yerli ve milli projelerinin hayat bulduğu TUSAŞ’a yönelik olarak terör saldırısı gerçekleşti. Alçak saldırıda 5 şehidimiz ve 22 yaralımız var. TUSAŞ’A yönelik saldırı yine Türkiye’nin önemli projelerinin üretildiği ASELSAN’da geçmişte yaşanan şüpheli ölümleri akıllara getirdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

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