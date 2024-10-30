TUSAŞ saldırısının bilinmeyenleri!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir taksiyle gelen 2 PKK’lı terörist alçak saldırıyı gerçekleştirirken, 5 vatandaşımız şehit oldu. PKK’nın üstlendiği saldırıyla ilgili yeni detaylara A Haber ulaştı.