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TUSAŞ saldırısının bilinmeyenleri!

TUSAŞ saldırısının bilinmeyenleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 06:57
Güncelleme:30.10.2024 07:14
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir taksiyle gelen 2 PKK’lı terörist alçak saldırıyı gerçekleştirirken, 5 vatandaşımız şehit oldu. PKK’nın üstlendiği saldırıyla ilgili yeni detaylara A Haber ulaştı.
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