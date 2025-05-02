Turkuvaz Medya’dan enerji zirvesi! Başkan Erdoğan: Enerjide şeytanın bacağını kırdık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği enerji keşiflerine dikkat çeken Erdoğan, "Şeytanın bacağını kırdık" ifadesini kullandı. Türkiye'nin enerji denkleminde stratejik bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için de tarih verdi. Başkan Erdoğan’ın bugünkü bir diğer durağı Uluslararası Yeşilay Forumu oldu. Burada da gündeminde CHP'li bir grubun polis memurlarının üzerine araç sürdüğü skandal görüntüler vardı. Erdoğan, bu görüntüleri sert sözlerle eleştirdi.

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