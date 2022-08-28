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Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkındaki gerçek dışı ifadeler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı

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Giriş: 28.08.2022 21:08
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.
Gerçek dışı ifadeler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı
Gerçek dışı ifadeler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı
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