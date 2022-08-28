28 Ağustos 2022, Pazar
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Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkındaki gerçek dışı ifadeler için hukuki ve cezai işlemler başlatıldı
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.