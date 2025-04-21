21 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi | Başkan Erdoğan : Yapamazsınız diyenlere inat yaparız
TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi | Başkan Erdoğan : Yapamazsınız diyenlere inat yaparız

TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi | Başkan Erdoğan : Yapamazsınız diyenlere inat yaparız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2025 15:48
Türk mühendislerinin elinde hayata geçirilen TÜRKSAT 6A Uydusu hizmete alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın önemine vurgu yaparak Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresinin açıldığını söyledi. Başkan Erdoğan, "Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye yakınız." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduğunu vurgularken “Yapamazsınız diyenlere inat yaparız.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi | Başkan Erdoğan : Yapamazsınız diyenlere inat yaparız
TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi
TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi
Katil sürüsüne böyle saldırdılar!
Katil sürüsüne böyle saldırdılar!
Rüşvet trafiğine jammer ile önlem!
Rüşvet trafiğine jammer ile önlem!
Doğum izninde düzenleme yolda!
Doğum izninde düzenleme yolda!
Türkiye’den Almanya’ya kirli hat
Türkiye’den Almanya’ya kirli hat
Sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama
Sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
Sürücü affı olacak mı? Açıklama geldi
Sürücü affı olacak mı? Açıklama geldi
DEM Parti heyeti İmralı yolunda!
DEM Parti heyeti İmralı yolunda!
Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
CHP’li Bozbey’de usulsüz tek imza davası!
CHP'li Bozbey’de usulsüz "tek imza" davası!
Türkiye’nin nüfusu alarm veriyor!
Türkiye’nin nüfusu alarm veriyor!
Daha Fazla Video Göster