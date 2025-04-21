21 Nisan 2025, Pazartesi
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TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi | Başkan Erdoğan : Yapamazsınız diyenlere inat yaparız
Türk mühendislerinin elinde hayata geçirilen TÜRKSAT 6A Uydusu hizmete alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın önemine vurgu yaparak Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresinin açıldığını söyledi. Başkan Erdoğan, "Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye yakınız." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduğunu vurgularken “Yapamazsınız diyenlere inat yaparız.” ifadelerini kullandı.