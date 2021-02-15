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TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Türkiye ABD’nin ajandalarını bozdu | İşte TSK'nın Gara'dan sonraki hedefi...

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 23:26
Güncelleme:15.02.2021 23:34
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gara harekatına dair kritik tespitlerde bulundu. Türkiye’nin Suriye’de 3 tane müthiş harekat yaparak ABD’nin ajandalarını bozduğunu vurgulayan Melik Yiğitel, “Gara’ya harekat yapan bir TSK tartışmasız olarak dünyada rüştünü ispatlamıştır. Çünkü burası zor bir coğrafya ve PKK’nın inine kadar giriyorsunuz. Gara’da PKK’lıların inine kadar girmek peşine Kandil ve Sincar’a da girmeniz anlamına geliyor. Bir sabah kakacağız oradayız. Bir gece ansızın” dedi.
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TSK Gara harekatıyla dünyaya ne mesaj veriyor? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurtdan A Habere önemli açıklamalar TSK GARA HAREKATIYLA DÜNYAYA NE MESAJ VERİYOR? EMEKLİ TUĞGENERAL İHSAN BAŞBOZKURT'DAN A HABER'E ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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Son dakika! PKKlı teröristlerin Garadaki sinsi planını Mehmetçik bozdu! SON DAKİKA! PKK'LI TERÖRİSTLERİN GARA'DAKİ SİNSİ PLANINI MEHMETÇİK BOZDU!

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