TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gara harekatına dair kritik tespitlerde bulundu. Türkiye’nin Suriye’de 3 tane müthiş harekat yaparak ABD’nin ajandalarını bozduğunu vurgulayan Melik Yiğitel, “Gara’ya harekat yapan bir TSK tartışmasız olarak dünyada rüştünü ispatlamıştır. Çünkü burası zor bir coğrafya ve PKK’nın inine kadar giriyorsunuz. Gara’da PKK’lıların inine kadar girmek peşine Kandil ve Sincar’a da girmeniz anlamına geliyor. Bir sabah kakacağız oradayız. Bir gece ansızın” dedi.