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ABD Gara'daki katliamdan PKK'yı sorumlu tuttu! Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması

tarafından yapılan açıklamada ’nin Ankara Büyükelçisi bir görüşme yapıldığı belirtildi. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield Türkiye'ye taziyeleri sunarken, ABD olarak 'da yaşanan katliamdan terör örgütü 'yı sorumlu tuttuklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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ABD Gara'daki katliamdan PKK'yı sorumlu tuttu! Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması

resmi internet sitesinden 'nin Ankara Büyükelçisi ile yapılan görüşmenin detayları aktarıldı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

"ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, 'ya düzenlenen harekâtta olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

İKİ BAKAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

AMERİKA'DAN KELİME OYUNU

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi..

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI ANTONY BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye'den ABD'ye PKK tepkisi! PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler katilin adını koymamak için gayret sarfediyor! TÜRKİYE'DEN ABD'YE PKK TEPKİSİ! "PKK'NIN HER HAREKETİNİ AVUÇLARININ İÇİ GİBİ BİLENLER KATİLİN ADINI KOYMAMAK İÇİN GAYRET SARFEDİYOR!"

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