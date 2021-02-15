ABD Gara'daki katliamdan PKK'yı sorumlu tuttu! Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bir görüşme yapıldığı belirtildi. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield Türkiye'ye taziyeleri sunarken, ABD olarak Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile yapılan görüşmenin detayları aktarıldı.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
"ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."
İKİ BAKAN GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.
AMERİKA'DAN KELİME OYUNU
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi..
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