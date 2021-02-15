ABD Gara'daki katliamdan PKK'yı sorumlu tuttu! Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması

İKİ BAKAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

AMERİKA'DAN KELİME OYUNU

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi..

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