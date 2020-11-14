Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda İngilizce yaptığı konuşmasında ülkemizi dünyaya şikayet etmesi tepki topladı. Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İBB Başkanı, başarısızlığını kapatabilmek için ülkesini batıyı şikayet etme mesaisi harcıyor." dedi.