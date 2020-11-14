14 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki

Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2020 19:32
Güncelleme:14.11.2020 19:47
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda İngilizce yaptığı konuşmasında ülkemizi dünyaya şikayet etmesi tepki topladı. Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İBB Başkanı, başarısızlığını kapatabilmek için ülkesini batıyı şikayet etme mesaisi harcıyor." dedi.
İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki
İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğu darbetmişti! Emniyet harekete geçti
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğu darbetmişti! Emniyet harekete geçti
Kovid-19 aşısı ne zaman onaylanacak?
Kovid-19 aşısı ne zaman onaylanacak?
Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek deşifre edildi
Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek deşifre edildi
İzmir depreminde korkunç görüntü!
İzmir depreminde korkunç görüntü!
Kekeç'in naaşı 16 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacak
Kekeç'in naaşı 16 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacak
Sadık Albayrak Ahmet Kekeç'i anlattı: Haysiyetli onurlu bir yazar idi
Sadık Albayrak Ahmet Kekeç'i anlattı: Haysiyetli onurlu bir yazar idi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı
Azerbaycan'a özel video! Tüyleriniz diken diken olacak
Azerbaycan'a özel video! Tüyleriniz diken diken olacak
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
Hikmet Genç: Bizim elimizden tuttu
Hikmet Genç: Bizim elimizden tuttu
Daha Fazla Video Göster