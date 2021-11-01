01 Kasım 2021, Pazartesi
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Türkiye'ye "Gri Liste" tuzağı! Kararın perde arkası ne? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirmeler
'Gri liste' kararının perde arkasında ne var? Terör finansmanıyla mücadele eden türkiye neden hedefte? Başkan Erdoğan - Biden görüşmesi ABD - Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler? ABD teröre verdiği desteği keser mi? Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.