Türkiye’nin Yüzyılı’nın ilk bebeği: Yavuz Selim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılının ilk bebeğinin Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğduğunu ifade etti. Yavuz Selim adı verilen bebeğe ilişkin paylaşım yapan Bakan Koca, "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı.