11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin yeni gururu TCG Anadolu Halk TV'nin hedefinde! İki bomba ile batırılır iması...

Türkiye'nin yeni gururu TCG Anadolu Halk TV'nin hedefinde! İki bomba ile batırılır iması...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2023 21:55
Türkiye'nin yeni gurur kaynağı ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yapılan tören dünya basınında da geniş yankı bulurken TCG Anadolu'ya yabancı basın bile övgüler yağdırdı. Ancak CHP kanalı Halk TV'de yaşanan hazımsızlık gözler önüne serilirken Orhan Bursalı ve Ayşenur Arslan TCG Anadolu'yu eleştirdi. Bursalı TCG Anadolu'nun 2 bombayla batırılabileceğini ima etti. İşte detaylar... .
TCG Anadolu Halk TV’nin hedefinde!
TCG Anadolu Halk TV'nin hedefinde!
Kılıçdaroğlu tek adam olacak itirafı!
"Kılıçdaroğlu tek adam olacak" itirafı!
Reise Hay hay! Kemal’e bay bay”
"Reise Hay hay! Kemal’e bay bay”
Başkan Erdoğan’dan Görür’e tepki
Başkan Erdoğan'dan Görür'e tepki
Seçim beyannamesini açıkladı
Seçim beyannamesini açıkladı
Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
İşte AK Parti’nin yeni şarkısı!
İşte AK Parti’nin yeni şarkısı!
Başkan Erdoğan seçim startını veriyor!
Başkan Erdoğan seçim startını veriyor!
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu
AK Parti’de çifte heyecan!
AK Parti’de çifte heyecan!
AK Parti için büyük gün! Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı
AK Parti için büyük gün! Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı
Şahlanış dönemi! 2023’e özel 23 başlık
Şahlanış dönemi! 2023'e özel 23 başlık
Daha Fazla Video Göster