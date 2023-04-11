11 Nisan 2023, Salı
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Türkiye'nin yeni gururu TCG Anadolu Halk TV'nin hedefinde! İki bomba ile batırılır iması...
Türkiye'nin yeni gurur kaynağı ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yapılan tören dünya basınında da geniş yankı bulurken TCG Anadolu'ya yabancı basın bile övgüler yağdırdı. Ancak CHP kanalı Halk TV'de yaşanan hazımsızlık gözler önüne serilirken Orhan Bursalı ve Ayşenur Arslan TCG Anadolu'yu eleştirdi. Bursalı TCG Anadolu'nun 2 bombayla batırılabileceğini ima etti. İşte detaylar... .