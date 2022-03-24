24 Mart 2022, Perşembe
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Türkiye’nin yardımları Ukrayna’da! Sıcak yemekler mağdurlara dağıtılıyor
Son dakika haberine göre… Ukrayna’da savaş noktalarından kaçanlar Lviv’e geliyor. Buradan trenle ya da otobüsle Avrupa’ya göç ediyor. Lviv’de savaştan kaçan ve mağdur olanların yardımına ise AFAD TIR’ları koştu. TIR’larda pişirilen yemekler savaş mağdurlarına dağıtılıyor. O noktanda gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Türkiye’nin savaşın bitmesi için sadece arabuluculuk yapmadığını aynı zamanda mağdur olan insanlarında yanında olduğunu belirtti.