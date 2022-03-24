Türkiye’nin yardımları Ukrayna’da! Sıcak yemekler mağdurlara dağıtılıyor

Son dakika haberine göre… Ukrayna’da savaş noktalarından kaçanlar Lviv’e geliyor. Buradan trenle ya da otobüsle Avrupa’ya göç ediyor. Lviv’de savaştan kaçan ve mağdur olanların yardımına ise AFAD TIR’ları koştu. TIR’larda pişirilen yemekler savaş mağdurlarına dağıtılıyor. O noktanda gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Türkiye’nin savaşın bitmesi için sadece arabuluculuk yapmadığını aynı zamanda mağdur olan insanlarında yanında olduğunu belirtti.

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