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Türkiye'nin Wilders'leri sahnede! İç savaş hamlesi mi?

A Haber
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Giriş: 06.05.2022 12:44
Türkiye’de son dönemde mülteciler üzerinden ırkçılık söylemleri gelişti. 1 milyon mülteciyi gönderme kararı alınca provokasyonlar başladı. Türkiye'nin toplumsal huzuruna saldırlar başladı. Peki mülteciler üzerinden kimler, neden provokasyon yapmaya başladı? Mülteciler üzerinden provokasyonun zamanlaması neden manidar? Türkiye'nin toplumsal huzuruna saldırının perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
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