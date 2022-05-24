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Türkiye'nin uzay çalışmaları! Seçilecek kişide kriterler neler olacak?

A Haber
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Giriş: 24.05.2022 14:49
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor. Başvurular 23 Haziran'da sona erecek. Peki, hangi şartlar isteniyor? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğuna olan İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç değerlendirdi. Ahmet Talat Saygaç, “Bu hayal çok eskilere dayanıyor. Ve nihayet bu gerçekleşecek. Bir Tük insan uzaya gidecek. Bu rastgele bir durum değil. 10 yıllık bir uzay programının hedeflerinden birisi. Bu uzay istasyonunda 7 kişi yaşıyor ve mürettebat zaman zaman değişiyor. Bunlardan birisi Türk olacak.” dedi.
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