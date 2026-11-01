15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı! Yaş doğrulaması e-Devlet'ten yapılacak
Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal ağlarda hesap açamayacak, 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar ise yaş doğrulamasının ardından özel kısıtlamalara tabi olacak. Yaş kontrolünün e-Devlet üzerinden sağlanacağı sistemde kimlik bilgilerinin sosyal medya platformlarıyla paylaşılmaması esas alınacak. Yeni uygulamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, kameraman Furkan Ali Özer'in görüntüleriyle aktardı. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan da canlı yayında merak edilenleri anlatarak uyarılarda bulundu.