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Türkiye'nin SİHA'ları ilk kez 7 yıl önce bugün uçtu! Selçuk Bayraktar SİHA'ların ilk uçuş görüntülerini paylaştı
Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen Bayraktar TB2'leri bundan tam 7 yıl önce ilk kez bugün uçuruldu. Tarihler 29 Nisan 2014'ü gösterdiğinde tarihi uçuş gerçekleşmişti. SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar, ilk uçuş görüntülerini yayınladı.