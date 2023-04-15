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Türkiye’nin Mavi Vatan’daki enerji filosu! Tam bağımsızlık hedefi 2017’de başladı

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 16:10
Türkiye'nin hidro karbon kaynaklarıyla enerjide tam bağımsızlık hedefi, 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı. 4'ü sondaj 6 gemi Mavi Vatan'da doğalgaz aramaya koyuldu. İşte Türkiye'nin dev doğalgaz filosu ve öyküsü…
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