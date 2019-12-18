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18.12.2019

Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı tarihi anlaşmalar, darbeci Sisi'de paniğe yol açtı. Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz." diyerek hadsiz ifadeler kullandı.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı tarihi anlaşmalar, Sisi'yi rahatsız etti. Sisi, isim vermeden Türkiye'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakatı" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na tepki gösterdi.

Kahire'de konuşan Abdulfettah Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, Sisi'nin Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilebileceği açıklamasına cevaben bu çıkışı yaptığını belirtti.

Ankara, iki ülke arasında 27 Kasım'da imzalanan anlaşmaları onay için Birleşmiş Milletler'e göndermişti.

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MURAT MURAT

it ürür kervan yürür koçum senin tehtitlerin bizde sinek vızıltısı yapar

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evet0
hayır0
cevapla 18.12.2019 11:21
orhan dengiz orhan dengiz

yahudinin kopegi..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.12.2019 10:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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